BIST 2.006
DOLAR 13,43
EURO 14,99
ALTIN 772,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da kriz geçirince sobadaki yemek üzerine döküldü! Feci şekilde can verdi

Samsun'da kriz geçirince sobadaki yemek üzerine döküldü! Feci şekilde can verdi

SAMSUN'da epilepsi krizi geçiren 46 yaşındaki kadın sobanın üzerindeki kaynar yemeğin üzerine dökülmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde 40 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası Fatma Keskin (46) evlerinin salonunda bulunan sobanın yanında epilepsi krizi geçirdi. Bu sırada sobanın üzerindeki kaynayan yemek tenceresi üzerine dökülen Fatma Keskin boynundan, vücudundan, kollarından ve sırtından yanarak yaralandı.

3 derecede yanarak yaralanan Keskin, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altına alınan Fatma Keskin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kandil ne zaman 2022 Diyanet 2 Şubat ne kandili var?
Kandil ne zaman 2022 Diyanet 2 Şubat ne kandili var?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çekti! Oteli ifşa ettiler
Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çekti! Oteli ifşa ettiler
Kestanenin fiyatı 1 yılda katlandı! Talep patladı: Şu anda yemek için tam zamanı
Kestanenin fiyatı 1 yılda katlandı! Talep patladı: Şu anda yemek için tam zamanı
Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan zam iddiasına yanıt! Ekmek 5 lira mı oluyor?
Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan zam iddiasına yanıt! Ekmek 5 lira mı oluyor?
CHP'li Engin Altay'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi
CHP'li Engin Altay'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıkladı! Türkiye'den sadece 1 üniversite var: 3 listeye de girdi
Dünyanın en iyi üniversiteleri açıkladı! Türkiye'den sadece 1 üniversite var: 3 listeye de girdi
Şehit abisine küfreden Lütfü Türkkan aylar sonra ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana
Şehit abisine küfreden Lütfü Türkkan aylar sonra ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana
Aydın'daki vahşet! İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan parmakları yerine dikildi
Aydın'daki vahşet! İlke'nin eski kocasının baltayla saldırısında kopan parmakları yerine dikildi
2019 güzeli Cheslie Kryst 60 katlı gökdelenden atlayarak intihar etti! Ölmeden önce son mesajı...
2019 güzeli Cheslie Kryst 60 katlı gökdelenden atlayarak intihar etti! Ölmeden önce son mesajı...