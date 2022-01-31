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Van'da koca dehşeti! Eşini ve yanındaki kişi öldürdü ifadeleri kan dondurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da koca dehşeti! Eşini ve yanındaki kişi öldürdü ifadeleri kan dondurdu

 VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde sokak ortasında eşini ve yanındaki adamı silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan koca Mehmet Veysi Şengüler tutuklandı.

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Olay, 29 Ocak 2022 Cumartesi saat 15.30 sıralarında İpekyolu ilçesindeki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Araçta bir kişinin kulağı kesik ve silahla vurulduğu ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlendi. Ayrıca aracın yaklaşık 30 metre uzağında Zeynep Şengüler ise yaralı olarak bulundu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri cinayet şüphelisi olan Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde ruhsatsız silahıyla yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, çıkarıldığı Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

“Öldürdükten sonra kulağını kestim”
Eşini sokak ortasında öldüren ve öğretmen olduğu öğrenilen Mehmet Veysi Şengüler'in ise emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Eşi tarafından aldatıldığını düşündüğü için plan yapıp saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet Veysi Şengüler, uzunca bir süredir öldürme planı yaptığını aktardı.

Şengüler, “Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim” dedi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu Van Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesinde, Zeynep Şengüler'in cenazesi ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Van
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