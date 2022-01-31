Anlaşma tamam! Yüzde 43 zam müjdesi geldi

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, sektör çalışanları bu yıl yüzde 43 zam alacak.

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ÇEİS'ten yapılan açıklamaya göre, sendikalar, Türkiye genelindeki ÇEİS üyesi 29 kuruluşu kapsayan ve 2022-2023 yıllarında geçerli olacak toplu iş sözleşmesinde anlaştı. Taraflar, bu yıl için yüzde 43'lük zam oranında el sıkıştı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, çalışma barışının devamı için sorumluluk üstlenerek ellerinden gelen tüm fedakarlığı yaptıklarını bildirdi.

Aynı uzlaşmacı yaklaşımı Türkiye Çimse-İş Sendikası'nın da gösterdiğini kaydeden Çalbıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzde 2022-2023 yıllarında geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi sürecini, karşılıklı uzlaşma temelinde yürüterek, barışçıl yollarla ve yasal süre içerisinde tamamladık. Görüşmeler boyunca kurulan sosyal diyalog ve karşılıklı özveri sayesinde, 2 yıl devam edecek başarılı bir anlaşmaya daha imza attık. Üye fabrikalarımızı kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesine göre, Türk çimento sektörü çalışanlarına ilk yıl yüzde 43, ikinci yıl ise TÜFE+2 oranında zam yapılacak. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz uzlaşma geleneğinin bozulmadan, önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini temenni ediyorum."