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Suudi Arabistan'da şimdi de yoga açılımı Açık alanda yaptılar

Suudi Arabistan'da şimdi de yoga açılımı Açık alanda yaptılar

Suudi Arabistan'da açık alanda ilk kez yapılan toplu yoga etkinliğine yaklaşık 1000 kişi katıldı.

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Suudi Arabistan'ın Arab News gazetesinin haberine göre, ülkenin doğusunda ve Kızıldeniz'in kıyısında yer alan Kral Abdullah Ekonomi Şehri'nde dün ilk kez yoga festivali düzenlendi.

Cuman Park'taki toplu yoga etkinliğine yaklaşık 1000 kişinin katıldığı belirtilirken, festivalin Suudi Yoga Komitesi tarafından organize edildiği aktarıldı.

Büyüklerin ve çocukların ayrı eğitmenlerle yoga yaptığı etkinlikte, erkekler ve kadınların birlikte yoga yapması dikkati çekti.

Katılımcıların yaşlarının 10 ile 60 arasında değiştiği faaliyetin yaklaşık 8 saat sürdüğü, yoga çeşitlerinin tanıtımının yanı sıra farklı aktivitelerin de yapıldığı bilgisine yer verildi.

Suudi Arabistan Yoga Komitesi Başkanı Nevf el-Merrui, yoga festivalinin geleneksel olarak düzenlenecek ilk faaliyet olduğunu ve yogayı tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Merrui, ülkede yogaya son yıllarda rağbetin arttığını, birçok yoga merkezinin açıldığını ve Spor Bakanlığının izniyle faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Olimpik Komitesinin çatısı altında faaliyet gösteren Suudi Yoga Komitesi, Mayıs 2021'de kurulmuştu.

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