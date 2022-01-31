Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti için karar! Karda kalanların ücreti iade ediliyor

İstanbul'un yoğun kar yağışı yaşadığı 24 Ocak'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolda kalan sürücülere ücret iadesi yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı işletmeci firmaya 6,8 milyon ceza kesti.

Abone ol

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı sorumlu şirket Kuzey Marmara Otoyol (KMO) İşletmesine 6,8 milyon lira ceza verdi. Şirket, bölgede mağduriyet yaşayan sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini de iade etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli kar yağışı sebebiyle 24 Ocak Pazartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik kazaları yaşanırken, yoğun trafik kentte ulaşımı da olumsuz etkilemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla harekete geçti.

Bakanlık, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Yassıören (Kesim-1), Yassıören-Odayeri (Kesim 2), Habipler-Hasdal (Kesim-7) mevkilerini kapsayan yolların 18 saat trafiğe kapalı olmasından dolayı işletmeci firma KMO'ya 6 milyon 795 bin 957 lira ceza kesti.

Yoğun kar yağışının olduğu gün onlarca araç kaza yapmıştı. İnsanlar saatlerce araçlarının içinde mahsur kalmış araçlarını bırakarak yürüyerek eve ulaşmaya çalışmıştı.

Otoyol geçiş ücretleri iade edildi

Öte yandan KMO İşletmesi de yaşanan mağduriyete ilişkin açıklamada bulundu.

Son yılların en şiddetli kar yağışının görüldüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-1, Kesim-2 ve Kesim-7'yi kapsayan otoyol ağı boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirten şirket, "Ancak olumsuz hava koşulları öncesinde, gerek tuz serpme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır." ifadesini kullandı.

KMO İşletmesi, otoyolda mahsur kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına Kuzey Marmara Otoyolu'nun "Kesim-1: Kınalı-Yassıören", "Kesim-2: Yassıören-Odayeri" ve "Kesim-7: Habipler-Hasdal" mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini iade ettiğini bildirdi.

Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için KMO İşletmesi olarak hazırlıklarını yeniden gözden geçireceklerini vurgulayan şirket, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacaklarını dile getirdi.

"Odayeri-Mall of İstanbul" istikameti için de ücret iadesi yapıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi’nin işletmecisi ICA da yaşanan mağduriyete ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin üçüncü kesimini (Kurnaköy Gişelerinden başlayıp Odayeri Gişelerine kadar olan ana güzergah ve bağlantı yolları) oluşturduğuna dikkati çekerek, şirketin sorumluluğunun sadece bu kesimin işletme ve bakımından ibaret olduğunu vurguladı.

Açıklamada, yaşanan tüm olumsuz hava şartlarına rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda işletme kaynaklı trafik akışında bir kesilme, durma ya da kazanın olmadığını belirten ICA, şunları kaydetti:

"Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle şirketimizin işletme sorumluluğu dışındaki yollarda yaşanan kazalardan dolayı araç trafiği Hasdal ve Mall of İstanbul istikametine yönlendirilmiştir. Bahse konu güzergah üzerindeki İstoç, İkitelli, Başakşehir ve Mahmutbey bağlantı yolları ile Basın Ekspres yolu bağlantı noktalarındaki yoğunluk trafiği durma noktasına getirmiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda işletmemiz kaynaklı, trafik akışında bir kesilme ve durma olmamasına rağmen yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı mağduriyet yaşayan sürücülerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimizi kamuoyu önünde beyan etmek isteriz. 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde, Kuzey Çevre Otoyolu'nun işletmemiz sorumluluğundaki bahse konu olan Odayeri-Mall of İstanbul istikameti güzergahımızı kullanan araç sahiplerinin mağduriyetini bir nebze olsun telafi edebilmek adına geçiş bedellerini ödeme sistemlerine iade etmiş bulunmaktayız."

Osmangazi Köprüsü işletmecisine de ceza kesilmişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca mağduriyet yaşanan otoyol işletmecilerine kesilen ilk ceza bu değil. Daha önce de Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle gişelerde beklemek ve yeni yılın ücretlerini ödemek durumunda kalan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına Otoyol Yatırım AŞ'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası verilmişti.

Bununla birlikte Osmangazi Köprüsü'nden 31 Aralık gecesi 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan 623 aracın sahiplerine ücretleri de iade edilmişti.

Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi'nden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta olağanüstü durum yaşandığı belirtilerek, "Son yılların en şiddetli kar yağışının düştüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim 1, Kesim 2 ve Kesim 7'yi kapsayan otoyol ağımız boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirilmiştir. Ancak, olumsuz hava koşulları öncesinde; gerek tuz serme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen, afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır. Yaşanan doğal afet nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına, kar yağışı sırasında sabırla bekleyen yolcularımızın otoyol geçiş ücretleri, Kuzey Marmara Otoyolu tarafından karşılanmaktadır. Buna göre; Kuzey Marmara Otoyolu 'Kesim 1: Kınalı - Yassıören', 'Kesim 2: Yassıören - Odayeri' ve 'Kesim 7: Habipler - Hasdal' mevkilerini kapsayan yollarımızı kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretleri iade edilmektedir. Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için Kuzey Marmara Otoyolu olarak hazırlıklarımızı yeniden gözden geçirerek, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.