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Kabine toplantısı bugün! Yeni bakan Bekir Bozdağ ilk kez katılıyor KDV indirimi masada

Kabine toplantısı bugün! Yeni bakan Bekir Bozdağ ilk kez katılıyor KDV indirimi masada

Kabine bugün saat 15:00'te Beştepe'de toplanıyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, Ermenistan ile normalleşme adımları... Dış politikada gündem yoğun. İşte bu başlıkların gölgesinde iç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Bekir Bozdağ ilk kez Adalet Bakanı olarak katılıyor...

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Cumhurbaşkanlığı Kabine bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem başlığı dış politika olacak. Rusya ve Ukrayna arasında kriz büyürken konu Kabine Toplantısında kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde kritik bir rol üstlenecek. 3 Şubat'ta Kiev'e gidecek olan Erdoğan Ukranya Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşecek.

Önemli gündem maddesi dış politika
Kritik ziyaret öncesi tansiyonun düşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna her yıl Türkiye'ye en çok yabancı turist gönderen ülkeler arasında... Olası bir savaş riskinin, ekonomiye etkileri Kabine Toplantısında masaya yatırılacak.

Ermenistan ile normalleşme görüşmeleri
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Dış politika başlığında bir başka gündem maddesi ise Ermenistan ile normalleşme süreci olacak. İki ülke arasında ilk toplantı 14 Ocak'ta Moskova'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda alınan kararları kabine ile paylaşacak.

Koronavirüsle mücadele
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakalara ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak. Bilim Kurulu tavsiye kararlarını kabineyle paylaşacak.

Terörle mücadele
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile istihbarat raporlarını kabineyle paylaşacak.

Yeni ekonomi modeli
Kabinenin önemli gündem başlıkları arasında, yeni ekonomi modelinin sahaya yansıması ve atılacak adımlar ele alınacak. Ek tedbirler gözden geçirilecek. 

KDV indirim gelecek mi?
Enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, başta temel gıda maddeleri olmak üzere çeşitli kalemlerde KDV’nin indirilmesine yönelik öneriler de toplantıda değerlendirilecek.

Bozdağ uzun zaman sonra yeniden Kabine'de
Abdülhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ uzun bir sürenin ardından ilk kez Kabine Toplantısına katılacak.

Toplantı saat 15.'te başlayacak. Her toplantı sonrasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacak.

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