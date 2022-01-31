Mars'ta çekilen fotoğrafın sırrı çözüldü ağaç kütüğüne benzetilmişti

Mars'ın kuzey yarımküresinde çekilen ve ahşap görünümü nedeniyle ağaç kütüğüne benzetilen fotoğrafın Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki bir krater olduğu olduğu ortaya çıktı.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Kızıl Gezegen'den görüntüler aktarmaya devam ediyor.

ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) tarafından paylaşılan fotoğraftaki eşmerkezli halka, dairesel şekil ve ahşap görünüm bilim dünyasında ve dünya kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Birçok kişi görseldeki cismi ağaç kütüğüne benzetmişti.

Fotoğrafın Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki bir krater olduğu olduğu ortaya çıktı. Acidalia Planitia'da bulunan kraterin yıl boyunca donuk kalmış olabileceği ve su buzu içerebileceği söylendi. Kraterdeki halkaların gezegene dair daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi.