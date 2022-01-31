BIST 2.002
DOLAR 13,40
EURO 15,00
ALTIN 774,62
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Mars'ta çekilen fotoğrafın sırrı çözüldü ağaç kütüğüne benzetilmişti

Mars'ta çekilen fotoğrafın sırrı çözüldü ağaç kütüğüne benzetilmişti

Mars'ın kuzey yarımküresinde çekilen ve ahşap görünümü nedeniyle ağaç kütüğüne benzetilen fotoğrafın Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki bir krater olduğu olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Kızıl Gezegen'den görüntüler aktarmaya devam ediyor.

ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) tarafından paylaşılan fotoğraftaki eşmerkezli halka, dairesel şekil ve ahşap görünüm bilim dünyasında ve dünya kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Birçok kişi görseldeki cismi ağaç kütüğüne benzetmişti.

Fotoğrafın Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki bir krater olduğu olduğu ortaya çıktı. Acidalia Planitia'da bulunan kraterin yıl boyunca donuk kalmış olabileceği ve su buzu içerebileceği söylendi. Kraterdeki halkaların gezegene dair daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceği belirtildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor
Foto Galeri TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil kaç para oldu?
Osman Gazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 otomobil kaç para oldu?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
'Turkey' ismine karşı harekete geçildi Belçika medyası kampanyayı duyurdu
'Turkey' ismine karşı harekete geçildi Belçika medyası kampanyayı duyurdu
Kylian Mbappe Real Madrid'e transfer oldu yıllık ücreti dudak uçuklattı
Kylian Mbappe Real Madrid'e transfer oldu yıllık ücreti dudak uçuklattı
Konya'da deprem oldu! Meram merkezli depremin büyüklüğünü AFAD açıkladı
Konya'da deprem oldu! Meram merkezli depremin büyüklüğünü AFAD açıkladı
1. köprü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu gidiş-geliş ücreti
1. köprü geçiş ücreti 2022 kaç para oldu gidiş-geliş ücreti
Kabine toplantısı bugün! Yeni bakan Bekir Bozdağ ilk kez katılıyor KDV indirimi masada
Kabine toplantısı bugün! Yeni bakan Bekir Bozdağ ilk kez katılıyor KDV indirimi masada
Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti için karar! Karda kalanların ücreti iade ediliyor
Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti için karar! Karda kalanların ücreti iade ediliyor
Prof. Dr. Ercan Aksoy'un 'Bingöl depremi' açıklaması korkuttu
Prof. Dr. Ercan Aksoy'un 'Bingöl depremi' açıklaması korkuttu
İstanbul'da pandemi öncesine göre ölüm sayısı yaklaşık 100 kişi arttı
İstanbul'da pandemi öncesine göre ölüm sayısı yaklaşık 100 kişi arttı