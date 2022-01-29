TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor
TOKİ tarafından 15 projede başvuru dönemi başlıyor. Projelerde taksit ödemeleri 604 TL'den başlayacak. Öte yandan İstanbul Şerifali ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmaları yürütülürken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa sunuluyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerine devam ediyor. TOKİ İstanbul'da birden fazla proje için ihale çalışmalarını sürdürürken, başvuru döneminin başlayacağı projeleri de duyurdu.
TOKİ İstanbul Ataşehir ve Güngören ilçesinde toplam 3 projeye başlayacak. Bunlardan 2'si Ataşehir Şerifali'de yer alıyor. Ataşehir Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'ndaki 2. etap projesi kapsamında 718 konut ve 70 dükkanın inşaatı için ihaleye çıkılacak. İhale 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Aynı bölgede 3. etap projesi kapsamında ise 211 konut ile 23 dükkanın inşaatı için ihale gerçekleştirilecek. Bu ihale ise 21 Şubat'ta yapılacak. TOKİ'nin ihaleye çıkacağı diğer bir ilçe olan Güngören'de ise Gençosman mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacak. Buradaki ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek. Sonucunda 300 konut ve 10 dükkan inşa edilecek.
TOKİ birçok ilde satışlarına da devam ediyor. TOKİ'de başvuru döneminde olan projelere Halk Bankası üzerinden ya da e-Devlet'ten başvurular yapılabiliyor. Bu noktada proje neredeyse başvuru şubesi buna göre değişiklik gösterebiliyor.