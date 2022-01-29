BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58

TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor

TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor

TOKİ tarafından 15 projede başvuru dönemi başlıyor. Projelerde taksit ödemeleri 604 TL'den başlayacak. Öte yandan İstanbul Şerifali ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmaları yürütülürken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa sunuluyor.

TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerine devam ediyor. TOKİ İstanbul'da birden fazla proje için ihale çalışmalarını sürdürürken, başvuru döneminin başlayacağı projeleri de duyurdu.

119
TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor

TOKİ İstanbul Ataşehir ve Güngören ilçesinde toplam 3 projeye başlayacak. Bunlardan 2'si Ataşehir Şerifali'de yer alıyor. Ataşehir Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'ndaki 2. etap projesi kapsamında 718 konut ve 70 dükkanın inşaatı için ihaleye çıkılacak. İhale 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

219
TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor

Aynı bölgede 3. etap projesi kapsamında ise 211 konut ile 23 dükkanın inşaatı için ihale gerçekleştirilecek. Bu ihale ise 21 Şubat'ta yapılacak. TOKİ'nin ihaleye çıkacağı diğer bir ilçe olan Güngören'de ise Gençosman mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacak. Buradaki ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek. Sonucunda 300 konut ve 10 dükkan inşa edilecek.

319
TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor

TOKİ birçok ilde satışlarına da devam ediyor. TOKİ'de başvuru döneminde olan projelere Halk Bankası üzerinden ya da e-Devlet'ten başvurular yapılabiliyor. Bu noktada proje neredeyse başvuru şubesi buna göre değişiklik gösterebiliyor.

419