Doğu Ukrayna'da cephedeki askerler: Biz hazırız

Ukrayna'nın doğu cephesinde yorgun askerler ve siviller Rusya’nın bir sonraki hamlesini bekliyor

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Rusya, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçiren Rus yanlısı isyancıları desteklemişti. İki ülke arasında uzun süre devam eden çatışmalarda bugüne dek en az 13 bin kişi öldü.

Ancak Ukrayna'nın şimdi çok daha büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor, bu da Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmesi. Eğer bu işgal gerçekleşirse de ülkenin doğusunda, isyancıların bulunduğu noktada başlaması muhtemel.

'Biz hazırız'

26 yaşındaki Ukraynalı asker Maria, Ukrayna'nın doğusundaki cephede kazılan bir hendeğin içinde oturuyor. Elinde ise bir Kalaşnikof var. Maria, iki ülke arasındaki bu gerilimleri çok fazla düşünmemeye çalıştığını söylüyor.

Maria, "Siyaseti çok fazla takip etmiyorum, endişelenmemeye çalışıyorum. Biz hazırız, çok sayıda eğitim tamamladık. Tabii ki zor olacağını ve bir eğitim gibi olmayacağını biliyorum, ama yine de moralimizi yüksek tutuyoruz" diye konuşuyor.

Ukrayna ordusunun 56. Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinde bulunan Maria'nın iki abisi de Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndaydı. En küçük erkek kardeşi de yakında tank topçusu olarak cepheye gitmeye hazırlanıyor.

4 yaşındaki oğluna ise Maria'nın annesi ve babası evde bakıyor. Maria oğlunu bırakmanın onu nasıl etkilediğini anlatıyor:

"Onu bırakmak çok zordu ama benim 6 yaşımdan beri tek hayalim orduya katılmaktı. Cepheye gönderileceğimi düşünmezdim ama burada olmaktan pişman değilim."

Maria'nın bulunduğu bölgedeki soğuk hava koşulları devamlı bir tehdit. Maria'nın hemen yakınında abisi ateş yakmak için odun kesiyor. Bir kilometre ötede ise hala Rus isyancılar bulunuyor.

Maria, ülkesinin geleceği için savaşmaya hazır bekliyor. Ancak sadece Ukrayna'nın değil, NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenliği de tehdit altında.