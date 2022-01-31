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Alanya'da heyelan! Kaya parçaları yolu kapattı

Alanya'da heyelan! Kaya parçaları yolu kapattı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin Bayır mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Düşen kaya parçaları nedeniyle kara yolu 5 saat ulaşıma kapalı kaldı. 

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Hafta sonu ilçede etkili olan yoğun yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran yağmurdan dolayı Alanya-Gündoğmuş kara yolunda, kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Bayır mevkisinde toprak kayması oldu.

Yola düşen kaya parçaları, ulaşımı engelledi. Karayolları ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasıyla yol, 5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. 

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