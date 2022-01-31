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Denizli'de genç kadın evinde ölü bulundu! Cesedin yanında yan yana dizilmiş 10’dan fazla...

Denizli'de genç kadın evinde ölü bulundu! Cesedin yanında yan yana dizilmiş 10’dan fazla...

DENİZLİ'den kısa süre önce Antalya’ya taşınan 24 yaşındaki genç kadın, yalanız yaşadığı tek odalı evinde ölü olarak bulundu. Polis, uyuşturucu madde kullanımı ihtimali üzerinde dururken, cesedin yanında ise 10’dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi.

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Olay, 22.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi 1166 sokak üzerindeki müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek gözlü evde yalnız yaşayan Ayşegül T.'nin (24) yerde hareketsiz yattığını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, genç kadının uyuşturucu madde kullanımı yüzünden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının cesedinin yanında hemen yanında ise yan yana dizilmiş 10’dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi. Bir süre önce Denizli’den Antalya’ya geldiği öğrenilen Ayşegül T.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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