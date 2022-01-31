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Muğla'da 'faturalar zamlarla 3 katına çıktı' deyip eylem yaptılar: Siyah çelenk bıraktılar

Muğla'da 'faturalar zamlarla 3 katına çıktı' deyip eylem yaptılar: Siyah çelenk bıraktılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, elektrik faturalarının bu ay yüksek geldiğini söyleyen bir grup, protestoda bulundu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’ dövizleriyle slogan atan grup, ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bıraktı.

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Konacık Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’, ‘Enerji haktır satılamaz’ gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti. ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kemal Aslan "Bir eve gelen elektrik faturaları zamlarla 3 katına çıktı. Zamlar geri çekilmelidir. Bodrum’da hanelere asgari ücretin yarısı kadar elektrik faturaları kesildi. Biz herhangi bir siyasi görüş ve düşüncenin altında olmayıp içinde bulunduğumuz durumu aktarmak ve zamların geri alınmasını talep etmekteyiz." dedi.  Basın açıklamasının okunmasının ardından grup dağıldı.

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