Koronavirüsle enfekte olan AIDS hastasının vücudunda 21 mutasyon gelişti

GÜNEY AFRİKA'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan HIV/AIDS hastası bir kadının vücudunda en az 21 mutasyon tespit edildi. Bilim insanları bu durumun yeni varyantlarının bağışıklığı baskılanmış hastalarda ortaya çıkabileceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

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GÜNEY AFRİKA'da HIV/AIDS'den muzdarip bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olduğu 9 ay boyunca 21 mutasyon geliştirdiği açıklandı. KwaZulu-Natal Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada 22 yaşındaki genç kadının HIV/AIDS tedavisinde kullanılan anti-retroviral ilaca bağlı kaldıktan ve bağışıklık sistemi güçlendikten sonra altı ile dokuz hafta içinde Kovid-19 enfeksiyonunu yenebildiği belirtildi.

Bilim insanları çalışmanın Kovid-19'un HIV tedavisi için ilaç almayanlar gibi bağışıklığı baskılanmış bireyler tarafından barındırıldığında hızla mutasyona uğrayabileceğine dair kanıtlara katkıda bulunduğunu açıkladı. Bu durumun koronavirüsün yeni varyantlarını ortaya çıkarabileceği belirtildi.

Çalışmadaki hastanın enfekte olduğu Beta varyantı Omicron gibi Güney Afrika'da keşfedildi.

HIV/AIDS tedavisi ile yeni varyantların ilişkisi

SSRN adlı dergide ön baskı olarak yayımlanan çalışmanın yazarları, "Bu vaka daha önce olduğu gibi yeni varyantların ortaya çıkması için potansiyel bir yolu açıklıyor. Deneyimlerimiz etkili anti-retroviral tedavinin bu tür olayları kontrol etmenin anahtarı olduğuna dair önceki raporları güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

En az 21 mutasyon

Diğer taraftan bilim insanları çalışmada hasta tarafından barındırılan koronavirüsün hücrelere bağlanmasına izin veren başak proteini üzerinde en az 10 mutasyon, virüsün diğer yerlerinde ise 11 mutasyon geliştirdiğini söyledi. Değişikliklerin bazıları Omicron ve Lambda varyantlarında görülenler için ortaktı, bazıları ise koronavirüsün antikorlardan kaçmasına izin veren mutasyonlarla tutarlıydı.

(NTV)