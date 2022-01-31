CHP'den Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otel odasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı geceliği 100 bin TL’lik odadan video çekmesiyle ilgili eleştirilere "Otel Hilton Harbiye. Troller hemen devreye. Yandaş gazeteciler… Bomboş işler… Bu mekanizmayla insanları hapse attırıyorlar, işte sarayın meşgalesi bu." dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun dün paylaştığı videodaki otel odasının gecelik fiyatının KDV hariç 6794 € (102.300 ₺) olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da kaldığı otele ilişkin gündeme gelen iddialar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bu konuyu CHP içi kriz' olarak yorumlamasına ilişkin soruya Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş"

“O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Otel Hilton Harbiye. Troller hemen devreye. Yandaş gazeteciler… Bomboş işler… Bu mekanizmayla insanları hapse attırıyorlar, işte sarayın meşgalesi bu. Genel Başkanımızın anlattığı tam da bu. Hepsi aynı tweeti atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a da şunu söyleyeyim. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Önce pudra şekeri çeken danışmanının fotoğraflarını kimler verdi onu araştırsın. AK Partilinin kontrolündeki troll ordusunun İBB'yi ağızlarına pelesenk etmesini de iyi anlıyoruz. Her şey ortaya çıkıyor. İstanbul’un kaynakları AK Parti’nin siyasetçisine, siyasetine aktarılmış. AK Parti'de siyaset yapanların eğitim masrafları bile karşılanmış. Bu hortumlar kesilince feryat ediyorlar. Hiç merak etmesinler. İBB’ye döşedikleri hortumları nasıl kestiysek, sandık geldikten sonra devletin bütçesinden yandaşların kasasına döşenen hortumları da keseceğiz. Milletin parası millet için harcanacak.”

CHP Gençlik Kolları operasyon m çekti? Özellikle evinin mutfağında ve çalışma odasında çektiği videolar ile mütevazilik algısı yaratan Kılıçdaroğlu'nun bu oyununu CHP İstanbul örgütünün bozduğu yorumları yapıldı. CHP Gençlik Kolları tarafından paylaşılan fotoğraf sonrası 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

İyi Partili Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir?” sözlerine yanıt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun “Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı’ndan ne kadar oy alabilir?” çıkışı hakkında açıklamalarda bulunan Öztrak, “Biz Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, milletimizin önünü açmak, Türkiye’ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle şunu da belirteyim; Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz. Genel Başkanımız, ‘helalleşmek için, toplumun barışması ve kucaklaşması için ben ateşten gömleği giydim’ diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz” diye konuştu.

"Gözünün döndüğünü gösterdi"

Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 'O adam hain' diyen çocuğun sözleriyle ilgili Erdoğan'a yüklenen Öztrak şunları söyledi:

Koltuğunu korumak için küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü gösterdi. Böylesi çirkin bir istismarı, siyasi tarihimizde görmedik, duymadık. Kin ve nefret şeytanidir, sevgi ve hoşgörü rahmanidir. Bu nedenle tertemiz çocuk kalplerine, kin ve nefret tohumlarının ekilmesini, asla ama asla kabul edemeyiz. Koltuğunu kaybetme korkusuyla, nefretten, kinden, hınçtan medet uman, siyaseten mefluç bir zihniyetin elinden, çocuklarımızın tertemiz beyinlerini, yüreklerini, mutlaka ama mutlaka kurtarmak zorundayız. Milletimizle birlikte bu nefret dilini sandıkta koparacağız. Ama sandık gelene kadar da ailelerimizden bir istirhamımız var. Bu kin ve nefretin, evlerinize, çocuklarınızın tertemiz dimağına ulaşmasına izin vermeyin. Kin ve nefret tohumlarının televizyonlardan, radyolardan sızarak, çocuklarımızın akıllarını karıştırmasına fırsat tanımayın. Ebeveyn kontrolünü elden bırakmayın. O kibirli ses televizyondan duyulduğunda, o kibirli yüz ekranda görüldüğünde kanalı değiştirin. Çocuklarımızı zehirlemesine izin vermeyin. Çocuklarımıza sevgi ve hoşgörüyü öğretin.