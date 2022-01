Mevlüt Çavuşoğlu Körfez ziyaretlerinde: Yakınlaşmadan memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Son zamanlarda Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn’deki temasları kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid al Zayani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bugün ve dün başlayan görüşmelerde ikili ilişkilerin enine boyuna ele alındığını belirterek, “Hangi konularda hangi adımları atacağız, hangi anlaşmaları imzalamışız bunların uygulanıp, uygulanmadığı ve önümüzdeki süreçte imzalayabileceğimiz belgeleri görüştük. Bunlardan tabi bir tanesi de New York’ta üzerinde durduğumuz ekonomik eylem planı. Taslağımızı hazırladık. Arkadaşlarımız üzerinde müzakere ediyor. Dünkü toplantıda, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan çok kıymetli mevkidaşlarımızın ilginç ve faydalı sunumlarını da izledik. İkili ilişkiler, insan hakları ve diplomasi akademisinin faaliyetleri üzerine. Diplomasi akademilerimiz arasında da daha iyi bir işbirliği olması gerektiği konusunda hem fikiriz. Diğer taraftan ekonomik ilişkilerimizi geliştirebilmek için Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eş başkanlarımız, bakan arkadaşlarımız 23 Mart tarihinde gerçekleştirmek üzerine mutabık kaldılar. Biz de dışişleri bakanları olarak kendilerine her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz”

İki ülke arasında savunma sanayiinden, sağlık ve çevreye kadar birçok alanda iş birliği imkanlarının mevcut olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Son zamanlarda Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan biz memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak da bazı Körfez ülkeleriyle göreceli olarak ilişkilerimizde soğukluk vardı. Bunu gidermek için ilişkilerimizde eski günlere dönmek için temasları başlattık. Bu temaslar hakkında da kardeşim Abdullatif’e bilgiler verdim. Bu süreci Bahreyn’in güçlü bir şekilde desteklediğini de gördük. Hepimizin arzusu kardeşler arasında sorunların olmaması, iş birliğinin ön plana çıkması. Bölgemizdeki sorunların barışçıl yönden çözümü konusunda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elbette terörle mücadele de önemli. Terörle mücadelede çifte standart içine düşmeden tüm terör örgütleriyle amacı, ideolojisi ne olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız”

Dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısına ve bölgedeki benzer saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Dün geceki saldırı ilk saldırı değildi. 17 Ocak ve 24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılar olmuştu. Bu saldırıları biz şiddetle kınadık. Yine bu gece bir saldırı oldu. İlk saldırıda 1 Pakistanlı, 2 Hindistanlı vefat etmişti. Bunlar doğrudan sivillere yönelik terör saldırısıdır. Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız. Birleşik Arap Emirlikleri ve hedef olan ülkelerle Suudi Arabistan dahil dayanışma içerisinde olduğumuzu da telefon görüşmemizde ve yaptığımız açıklamada vurguladık. Tüm sorunların, Yemen’deki, Suriye’deki, Libya’daki sorunların siyasi yöntemle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgemizdeki kendi coğrafyamızda İslam dünyasında yaşanan sorunların barışçıl bir şekilde, siyasi yollarla bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu tür terör saldırıları da buna hizmet etm