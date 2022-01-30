İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor. Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu" açıklamasını yaptı.

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Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİP arasındaki polemik devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" açıklamasının ardından "Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır paylaşımını yapan Ağıralioğlu, Halk TV yazarı İpek Özbey'e “Etnik ve coğrafi temelli siyaseti doğru bulmuyoruz. Kimlik siyasetinin huzursuz edici bir komplikasyonu var. Şahsiyet siyasetini tercih ediyoruz. Tayyip Erdoğan üzerinden Kemal Bey’e kibarca hatırlattım. Diyarbakır vurgusu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla bana muhtaçsınız şımarıklığı olan HDP’ye kompliman gibi olur. Dikkat ederek yürümeli, 84 milyonu bir aile gibi korumalıyız. Şehirler üzerinden değil, hukuk üzerinden demokrasiyi konuşabilmeli ve bütün memlekete Meclis’ten adalet ve refah dağıtabilmeliyiz.” mesajını yolladı.

Mesajın ardından Özbey'le görüşen Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ittifakımızın gücü aynileşmek ve benzemek değil, özgünlüğümüzü ve hassasiyetlerimizi koruyarak farklılıklarımızın zenginliğini memleket için seçenek zenginliğine dönüştürmek. MHP ve AKP arasındaki gibi herkesin tek renk ve ses olmasını doğru bulmuyoruz. Bunun demokrasimizi ve memleketimizi renksiz bir hale dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Ayrıca biz bu farklılıklarımız yüzünden AK Parti ve MHP’den oy alabiliyor ve iktidar ümidini kuvvetlendiren tarafı temsil ediyoruz… Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede…