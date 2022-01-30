Önder Karaveli'den flaş Şenol Güneş cevabı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Şenol Güneş'in yanında yardımcı antrenör olarak görev alır mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Abone ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, TRT Spor yayınında açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'ye, "Şenol Güneş'in teknik direktör olarak gelmesi durumunda yardımcı antrenör olarak görev alır mısınız?" şeklinde bir soru soruldu.

Karaveli bu soruya, "Şenol Güneş, ortaya koyduğu performanslarla kendini ispatlamış bir insan. Saygım çok büyük. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bunları konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunu Önder Karaveli üzerinden değil bu görevi yapan kişi üzerinden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var, Beşiktaş'ın devam eden maçları var. Beşiktaş'ın ilgilenmesi gereken çok şey var. Antrenmana, oyuna, çalışmaya ve yeni sezon planlanmasındaki genç oyuncular ve hangi tipte oyunlar ve oyuncular olur daha çok bunlara odaklanmak istiyorum. Bunun konuşulması hem Şenol Güneş'e hem Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine saygısızlık diye düşünüyorum." diye cevap verdi.

"Yeni yapının içinde yer almak isterim"

Önder Karaveli kendisine yöneltilen, "Yeni sezonda, yeni bir hocanın geleceği konuşuluyor. Yardımcı antrenör olmak konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise; "Bu planlama aslında var. İlk günden itibaren vardı. Bu benim antrenör olarak içimdeki yaralardan bir tanesiydi. Oyuncuların A takıma çıktıktan sonra veya kiralık gittikten sonra yaşadıkları problemler ülkenin sorunlarından biri. Bu konuda bütün sorunların çözümlerini biliyorum. A Takım seviyesine geldiğimde oyunculuğumda birtakım problemler yaşamıştım. 22 yıllık antrenörlük maceramda da bu sorunlara vakıf birisiyim. Beşiktaş Kulübü'nde bu durumu çözmek adına talip oldum. Ceyhun Bey de aynı şekilde, bunun çözülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ceyhun Bey de; 'Hocam buraya bir teknik direktör de gelse siz bu tıkanıklığı çözecek olan kişi olarak siz kalacaksınız' dedi. 2015 yılımda Pro-Lisansımı aldım. Bütün teknik adamlar gibi ben de bir profesyonel takımı idare etmek istiyorum. Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde... Bunları elbette istiyorum. Beşiktaş'a dönecek olursak bu 10 maçlık durumdan sonra gönül elbette bunu ister. Beşiktaş yönetimi, yeni bir teknik direktörle bu yapılandırmayı yapacak olursa ben elbette bu yapının içinde yer almak isterim." şeklinde cevap verdi.