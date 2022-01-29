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Ece Erken kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştu

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken, 65 bin liralık alacak iddiasına inanmadığını, eşinin planlı bir şekilde öldürüldüğünü söyledi.

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Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin konuştuğu cinayet hakkında yürütülen soruşturma devam ederken acılı eş Erken ilk kez konuştu.

"Beni yaşarken öldürdüler"
Show Haber'e konuşan erken eşinin 65 bin lira için değil planlı bir şekilde cinayete kurban gittiğini söylerken göz yaşlarına boğuldu.

Ağlamaktan konuşmakta güçlük çeken ünü sunucu, "Hayat arkadaşımdı, inanamıyorum hala, boşyere gitti. Nasıl çıktığımı bilmiyorum evden taksiyle çıktım. Ayağından vuruldu dediler.  En kötü sakat kalır bakarım kocama dedim. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Diyoduk biz birlikte yaşlanacağız biz. Son nefesimi yanında vereceğim. Ben diyorum ki keşke ben ölseydim. Beni her toplantıya götürürdü oturup beklerdim. O toplantıya götürmedi. Kocamı 12'yi çeyrek geçe aradım. Dedim ki niye aramadın bak bu saate kadar. Fikret Orman toplantı yapmak istemiş yoksa gitmeyecekti. Hiç ayrılmazdık ki onunla." diye konuştu.

"Hala inanamıyorum"
Ölüm haberini aldığı anı anlatan Erken, "12 buçukta tekrar aradım açmadı. Ambulans 14 dakika sonra gelmiş. O sırada bilinci yerinde boş bakıyormuş. Ben hastaneye girdiğimde Celal Abi'nin bir kolundan biri diğer kolundan biri tutumuş, 'kaybettik' dediler. Ben hala inanamıyorum." dedi.

İddia edilen cinayet sebebeine inanmadığını söyleyen ünlü sunucu, "Aracı olmuş. 65 bin liralık bir alacak varmış ama ben inanmıyorum. Hakime sasleniyorum. Ayağına sıkmış zaten yürüyemiyo bir daha sıkıyo öldürmek için sıkıyor. Yerde yatan adamın ayağına sıkmak cinayete teşebbüs. Bu adam eğer 10 yıldan önce çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.

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