Ali Koç ve Mesut Özil arasında ipler koptu, takımdan gidebilir

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Mesut Özil, Ali Koç'un kendisine tüm uyarılarına rağmen bir türlü beklenen seviyeye gelemedi Teknik direktörlerle olan iletişimi tartışma konusu olan dünyaca ünlü yıldız, Başkan Ali Koç'un da sabrını taşırdı.

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Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezon için takımın başına Löw'ü getirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde, Mesut Özil depremi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de yönetimin Mesut Özil'e bakış açısı değişti

Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında kendisinden beklenen performansın çok uzağında kaldı. Bu zamana kadar yıldız futbolcuya sürekli telkinlerde bulunan Başkan Ali Koç'un artık sabrı taştı. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil'e bakış açısı eskisi gibi değil.

"Sezon sonunda ayrılık ihtimalini çok daha güçlü konuşacağız"

İki taraf arasında ciddi memnuniyetsizlikler olduğunu belirten Kul, "Devre arasında ayrılık yaşanmasını beklemiyorum ama sezon sonunda Mesut Özil'le ilgili çok daha farklı durumlar, transfer konuları, ayrılık ihtimalini çok daha güçlü konuşacağız gibi çünkü hem Ali Koç'un hem yönetimin Mesut Özil konusundaki tavrı hiç eskisi gibi değil.