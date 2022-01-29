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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sırayla oturacağı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin tek gündemi, kimin nereye hangi sırayla oturacağına dair, bir türlü buna karar veremiyorlar. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş, ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar." dedi.

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AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz koştururken muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. Muhalefetin tek gündemi, kimin nereye hangi sırayla oturacağına dair, bir türlü buna karar veremiyorlar. " dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları söyle:

-Biz sadece kendi seçmenimizin değil 84 milyonun tamamının emanetini yüreğimizde taşıyoruz. Biz bu millete sevdalıyız.  Biz sabah söylediğini akşam inkar edenlerden olmadık. Yalanı, iftirayı, hakareti kapımıza yaklaştırmadık. AK Parti olarak sloganlarla değil icraatımızla konuşuruz.

-Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuruz. Son 19 yılda Giresun'a 27 milyar tutarında yatırım yaptık.  

"Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz"

-Biz koştururken muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. Muhalefetin tek gündemi, kimin nereye hangi sırayla oturacağına dair, bir türlü buna karar veremiyorlar. Boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi, yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş, ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet gibi dertleri yok. 

-Güya milletvekili sıfatı taşıyorlar, güya belediye başkanlığı yapıyorlar.  Kendi ülkesini yabancı büyükelçilere şikayet edecek kadar alçaldılar. Sorsan Mustafa Kemal'in partisiyiz derler. 

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