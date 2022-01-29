Aidatlar kiralarla yarışır hale geldi uzmanlardan öneri

Fahiş aidat fiyatları kira fiyatları ile yarışır hale geldi. Aidat fiyatlarının artışıyla ilgili yaşanan şikayetler son dönemlerde arttı. Uzmanlar fahiş artışlarının yargı yolu ile çözümlenebileceğini belirtti.

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Kiralarlar yarışan fahiş aidat fiyatları yeniden gündem oldu. Site yönetimleri tarafından aidatlara yapılan zamların kira fiyatlarını geçtiğini kaydeden site sakinleri durumdan şikayetçi. Yapılacak zamların gider artışına paralel belirlenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar yüksek aidatlara karşı dava açılabileceğini belirtiyor.

Yüksek aidatlara müdahale için yönetim ve denetimde görev almanın en etkili yol olduğunu söyleyen Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Yüksel, "Aidatların yüksek olduğu düşünülüyorsa müdahale etmenin en etkili yolu kat malikleri kuruluna katılmak hatta mümkünse yönetimde veya denetimde görev almaktır" dedi.

Kat malikleri kuruluna katılımın az olması nedeniyle kontrol mekanizmasının yetersiz kalabileceğini belirten Yüksel, rahatsız olunan durumlarla ilgili çözüm için toplantılara katılımın öneminin altını çizdi. Yüksel, site yönetiminin bir şirkete devredilmesi halinde yönetici şirketin değişmesi için kat maliklerinin 5'te 4 çoğunluğu gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıda itirazlar kabul edilmezse yüksek aidatlara izin veren yönetim planına veya kat malikleri kurulu kararına karşı dava açılabilir. Bu kapsamda ilgili kararın iptali için kararı öğrendikten sonraki 1 ay içerisinde veya her halükarda 6 ayda ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Ancak toplantıya katılıp da olumlu oy kullanan kat maliki bu davayı açma hakkına sahip değildir."

Aidat borcunun kural olarak kiracı değil kiraya verene ait olduğunu ancak sözleşmeye getirilen düzenleme ile kiracıdan talep edildiğini söyleyen Yüksel, "Aidatlara yapılacak zamlar için kirayı geçmeme dışında yasal bir sınır yok. Genellikle enflasyon, asgari ücret artış oranı ya da yönetimce belirlenen farklı bir rakama göre güncelleniyor." ifadesini kullandı.