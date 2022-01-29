Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihale' yanıtı: Ulaştırma Bakanım ağzının payını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'ihale' iddialarına ilişkin "Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi" dedi. Erdoğan, 2023'ün dönüm noktası olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Biraz sonra burada kura ile hak sahiplerine dairelerini teslim edeceğiz. Tüm bu güzellikler hepsi Dereli'nin sakini kardeşlerim için ama o günü unutmak mümkün değil. Anında buraydık. Bir başka felaketti. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın'da çok değişik felaketleri yaşadık. Antalya'da, Muğla'da yaşadık. Bu yıl bizim için felaket yılı oldu. Her yerde yıkılan binalarımızdan alt yapılara kadar yeniden ayağa kaldırdık. Bugün burada bu mutluluğu yaşadık.

-Dükkanlar teslim edilecek, konutlar teslim edilecek. Biz inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat icraat Ak Parti iktidarı budur.

"Ağzının payını verdi"

-Öyle bir ana muhalefet var ki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel biçimde ağzının payını verdi. Adam öyle bir taktik yapıyor ki saat 22.00'de ben TV'ye çıkacağım, onun da bir Youtube'u var 22.00'de oraya çıkıyor, sözde Cumhurbaşkanını susturacak.

-Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletinde seviyesine inilmez, çıkılır.

"2023 dönüm noktasıdır"

- 2023 Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Dönüm noktasında hep beraber ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları birlikte çalışmaya var mıyız... Siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Emin adımlarla bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız çok iş var.

-Size doğal gaz sözü vermiştim. Geldi mi? Ana muhalefet ne yapıyor, doğal gazın bir haftalık ömrü var diyor... Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız? Bizim doğal gazımız var. Stoklarımız var, tedbirlerimizi alıyoruz.