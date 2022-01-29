Hakan Aygün 'Akşener ağzından kaçırdı' dedi Kılıçdaroğlu'nun planını açıkladı

Gazeteci Hakan Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına Meral Akşener'in onay verdiğini iddia ederek, "Aslında Meral Hanım bu anlaşmayı ağzından kaçırdı, ya da kendi tabanını hazırlamak için ''Ben Başbakanlığa adayım'' diye ilk ''ön ısıtmayı'' yaptı." dedi.

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Gazeteci Hakan Aygün, Flash TV’deki Hakan Aygün'le Analiz programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Millet İttifakı’nın adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirten Aygün, Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklama tarihi için “Tamamen seçim tarihine endeksli olacak... ''Seçimin tarihi'' ay ve gün olarak netleştiğinde, ittifak liderleri bir ''ortak karar'' açıklayacak” dedi.



Meral Akşener'den onay aldı

Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Millet ittifakı liderleriyle oturup, aynı anda medyanın önüne çıkarak ilan edeceğini belirten Aygün; “Çünkü, Kemal Bey, Meral Hanım dışında, kimseye adaylığından bahsetmedi... Sadece Meral Hanım'dan onay aldı, ''Ben cumhurbaşkanı adayı olayım, sizi de, icraatın başı yapalım'' dedi... Anlaştılar... Aslında Meral Hanım bu anlaşmayı ağzından kaçırdı, ya da kendi tabanını hazırlamak için ''Ben Başbakanlığa adayım'' diye ilk ''ön ısıtmayı'' yaptı. Emin olun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da muhtemelen ilk Meral Akşener duyuracaktır...” ifadelerini kullandı.

İşte Hakan Aygün’ün o açıklamaları: “Yine klasik cümlemle başlayacağım: Ne dediysek o! İki hafta kadar önce, Davutoğlu'nun Millet İttifakı liderlerini tek tek ziyaretinin perde arkasını açıklamıştım: ''Davutoğlu Hocamızın yine bir 'projesi' geldi... Millet İttifakı içinde, AKP'den daha fazla oy geçişkenliği sağlayabilecek, daha muhafazakar görünümlü bir ittifak içinde ittifak istiyor'' diye...

Neyse aradan dediğim gibi iki hafta geçti, her daim olduğu gibi bizim medya işin aslını yeni yeni sökmeye başladı. Sakalımız yok işte; lafımızı dinletemiyoruz. Ama önünde sonunda da, lafımıza geliyorlar...

Yine en baştan analizimi yapayım. Davutoğlu Hocamızın diğer bazı ''projeleri'' gibi bu projesinin de, hayata geçebilmesi epeyce zor... Çünkü muhafazakar ittifağa, en başta eski parti arkadaşı Babacan'dan destek yok...

Davutoğlu, bir kaç yıl önce ''Gel, ikimiz beraber olalım'' dediğinde bile Davutoğlu'yla birleşmeye yanaşmadı... Nedense hocamızdan huylu... ''Millet ittifakı içinde ayrı ayrı partiler olarak yan yana geliriz, daha fazlası bana uymaz'' havasında...

Yani yazın bir kenara, o işten birşey çıkmaz... İyi tarafı şu, Davutoğlu sayesinde Millet ittifakı bol bol ''fikir jimnastiği'' yapıyor... Seçime kadar vakit doluyor işte... Böyle ''vakit doldurucu aktivitelere'' de gerçekten ihtiyaç var; çünkü erken seçim yok, 2023 seçimine kalan 1.5 yıl kolay kolay geçmez. Meşgale lazım!...

Bu arada bol bol da, Kılıçdaroğlu'nun ''Gandi sabrını'' sınıyorlar tabii de; adamcağız maşallah taş gibi yerinde duruyor...

Vaktinde İsmet paşa için derlerdi... Geçenlerde kendisine de söyledim... ''İsmet Paşa'nın kafasının içinde hep 9 tilki dolaşırmış, ama kuyruklarını birbirine değmezmiş...''

Kafasında toplam 7 tilki dolaşıyor

Deyim yerindeyse, Kemal Beyin kafasının içinde de 9 tilki değil ama 6+1, toplamda 7 tilki dolaşıyor, hiçbirinin kuyruğunu birbirine değdirmeden, idare etmeye çalışıyor... Gerçekten zor iş; tilkilerin hepsi birbiriyle bir parça dertli, aradaki bağlantıyı Kılıçdaroğlu kuruyor... Siyasi tarihimizde örneği görülmemiş bir durum....

Şimdi hani hep ''ne diyorsak o'' ama; milleti de inandıramıyoruz, lafımıza gelmeleri aylar alıyor ya! Bendeniz, Kemal Beyin ''kesinlikle aday'' olduğunu aylar öncesinden açıkladım... Seçime giderken kabinesini ilan edeceğini, İttifak liderlerine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını vereceğini, bazı bakanlıkları vereceğini; Akşener'e ise cumhurbaşkanı 1. yardımcılığının yaşı sıra ''sanki Başbakanmış'' gibi ''icraatın başı'' yetkilerini vereceğini duyurdum...