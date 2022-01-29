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Acil tıp teknisyeni hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Acil tıp teknisyeni hastayı sırtında ambulansa taşıdı

ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın, hasta İsmail Deniz’i (66) karlı patika yolda sırtına alarak ambulansa taşıdı.

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İlçeye bağlı Deniz köyünde dün akşam saatlerinde fenalaşan İsmail Deniz için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri karlı yolda ambulansla 500 metre mesafeye kadar geldi, ardından yaya olarak eve ulaştı.

Acil Tıp Teknisyeni Can Kargın ilk müdahalede bulunduğu hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Sungurlu Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan İsmail Deniz, tedaviye alındı.

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