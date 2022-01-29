TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: Kesin olarak teyit etmek gerekiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ekrem İmamaoğlu'nun Mobese iddialarıyla ilgili olarak "Mobese kamerası olduğunu kesin olarak teyit etmek gerekiyor. Bir inceleme süreci yapılacak, bu detayları bilenlerin değerlendirmesi lazım." dedi.

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İstanbul'da kar yağışı sırasında balıkçıya gittiği anlara ilişkin MOBESE görüntülerinin servis edilmesi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel hayatın ihlal edildiğini söyleyerek işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Meclis Başkanı Şentop tartışmalara katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentte kar yağışı sırasında Sarıyer’deki bir balıkçıda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile görüşmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan MOBESE görüntüleri hakkında Şehtop'un yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

"Mobese olduğunun teyit edilmesi gerekli"

Çelik'in "Mobese görüntülerinin paylaşılmasını nasıl yorumlamak gerekir? " sorusuna Şentop şu yanıtı verdi:

"Görüntülerin hangi kamerayla çekildiğini bilmek gerekiyor. Mobese kamerası olduğunu kesin olarak teyit etmek gerekiyor. Bir inceleme süreci yapılacak, bu detayları bilenlerin değerlendirmesi lazım. Ben siyaseti ve hukuku birbirinden ayırmıyorum esasen. Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor. Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor.

Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmaktır, bu mutlaka yapılır. Çalışmalar, incelemeler sürüyor."

Bekir Bozdağ açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevinden affını isteyerek, koltuğunu Bekir Bozdağ'a bırakmasıyla ilgili konuşan Meclis Başkanı Şentop, “Hem iyi birer hukukçu hem de görevlerini dikkatle yürüten iki arkadaşımız. Hükümetin bir politikası olur, bakanlar o politikayı icra ederler. Bu değişiklikler gayet normaldir” dedi.