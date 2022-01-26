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Fehmi Koru'dan balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu hakkında çok kritik soru

Fehmi Koru'dan balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu hakkında çok kritik soru

Fehmi Koru, İstanbul'da kar esareti yaşanırken balıkçı restoranına giden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek “Yanında ‘Başkan, bu yaptığınız yanlış’ diyecek birileri yok mu?” diye sordu.

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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u teslim alan kar esaretinin başladığı saatlerde Sarıyer'de balıkçı restoranına gitmesi tartışmalara neden oldu.

Önce inkar edilen sonra doğrulanan restoran ziyaretine ilişkin eleştirilere cevap veren İmamoğlu, “19 saatlik mesaide 1 saatlik yemek molam bile konuşuldu” dedi.

"Onu kar tutuyor"
Konuya ilişkin Fehmi Koru, "İmamoğlu’na karlı havalarda mukayyet olmak gerekiyor" başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.

Benzer tartışmanın 3 yıl önce kayak tatili ile yaşandığına dikkat çeken yazar, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Tarizi yerinde, ancak siyasi açıdan bir anlam taşımıyor. 19 saatlik mesaiyi televizyonlardaki görüntüler eşliğinde bazılarının gözünde sıfırlayacak bir siyasi gaf bu yaptığı…

Kendisini sevenler “Yemek çok önceden planlanmıştı” gibi bir şeyler söylüyor.

Seçim başarısının hemen ardından, göreve başlamadan, Erzurum’da kayak tatiline çıktığında da “Önceden planlanmış bir tatildi” savunmasına başvurulmuştu.

Önemli bir değerlendirme hatasıydı en karlı kentlerimizden Erzurum’da kayak tatili.

Şimdi de İstanbul kara teslim olmuşken balıkçıda yemek molası…

Kar tutulması diye bir şey vardır ya, Ekrem Bey’in zaafı da o. 

Onu kar tutuyor.

Yanında “Başkan, bu yaptığınız yanlış” diyecek birileri yok mu?"

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