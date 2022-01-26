BIST 1.945
DOLAR 13,47
EURO 15,23
ALTIN 799,86
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti MYK'da konuşuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

AK Parti MYK'da konuşuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, Metaverse, kripto para ve sosyal medya ile ilgili çalışma yapılması talimatı verdi. Toplantıda Sezen Aksu ve Sedef Kabaş da konuşuldu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında gündeminin ilk sırasında ‘sanal ikinci hayat’ olarak da tanımlanabilen Metaverse vardı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse, kripto para ve sosyal medya ile ilgili üç ayaklı bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Metaverse ile ilgili AK Parti’de yapılan çalışmaları MYK’da anlattı. Kripto para, Metaverse, Blockchain ve sosyal medyanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda, konunun titizlikle araştırılması gerektiği önerildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metaverse ile ilgili, “Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapılsın” diyerek, bu konuda kendisinin de katılacağı bir “internet forumu” düzenlenmesi talimatı verdiği öğrenildi. Forum kapsamında Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımların nasıl yapıldığı incelenecek. Özellikle Metaverse’de alım satımların nasıl yapılacağı gözden geçirilecek. Toplantıda bazı kurmayların, yurtdışından yatırımcıların Meryem Ana Tapınağı ve bazı müzeleri satın aldıklarını, bunun da bir soruna yol açabileceğini söyledikleri belirtildi.

Aksu ve Kabaş da konuşuldu
Toplantıda gazeteci Sedef Kabaş ve sanatçı Sezen Aksu’ya gösterilen tepkiler de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, bazı kurmaylar Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş’a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu’ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler. “Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı” yorumu yapıldı.

Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular. Bir kurmayın da Sezen Aksu’nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın “Siz konuşun tabii; bana bırakmayın” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

Sosyal medya talimatı
Toplantıda Sedef Kabaş ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların da gündeme geldiği öğrenildi. Verilen veriye göre, televizyonda yaptığı açıklamanın ardından Kabaş ile ilgili 380 bin tweet atıldı, bu paylaşımlar 18 milyon kez görüntülendi. Erdoğan’ın bu konuda teşkilat ve vekillerin daha duyarlı olmasının önemini vurgulayarak, “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” talimatı verdiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu tweetlerini siliyor
Foto Galeri Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu tweetlerini siliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü
Mardin'de aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
 Teknoloji ve yazılım devinin net karı ve geliri arttı
 Teknoloji ve yazılım devinin net karı ve geliri arttı
Bursa'da yaşandı! Mangal yapmak için gittikleri ormanlık alanda kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Bursa'da yaşandı! Mangal yapmak için gittikleri ormanlık alanda kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü! Anne ve babası gözaltına alındı
Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü! Anne ve babası gözaltına alındı
Osmaniyeli öğrenci, Matematik Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu
Osmaniyeli öğrenci, Matematik Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu
AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz
AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz
Karayollarında son durum! İşte kapalı olan yollar
Karayollarında son durum! İşte kapalı olan yollar
Burak Elmas canlı yayında transfer açıklaması! "Gomis'le görüşüyoruz"
Burak Elmas canlı yayında transfer açıklaması! "Gomis'le görüşüyoruz"
İstanbul'da çoğu İETT seferi iptal edildi
İstanbul'da çoğu İETT seferi iptal edildi