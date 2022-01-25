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Burak Elmas canlı yayında transfer açıklaması! "Gomis'le görüşüyoruz"

Burak Elmas canlı yayında transfer açıklaması! "Gomis'le görüşüyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor. Elmas, Al Hilal'den ayrılan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile görüştüklerini duyurdu.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunumuyla yayınlanan Teke Tek programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elmas, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla akıllara kazınan Bafetimbi Gomis ile görüştüklerini duyurdu. Gomis Al Hilal ile olan sözleşmesini feshetmişti.

"Çok talihsiz bir dönem yaşadık"
Burak Elmas programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Sarı kart cezaları,kalecimizin sakat olması. Ciddi anlamda bu seneki sonuca ciddi katkı verecek oyuncularla ilgili kısa bir dönemimiz var ama araştırma yapıyoruz.

"Gomis'le görüşüyoruz"
Galatasaray'ın finansal durumunu bozmayacak şekilde önümüzdeki günlerde bir veya iki isimi kadromuza katmak için çalışıyoruz. Gomiz de görüştüğümüz oyunculardan biri."

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