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Cüneyt Özdemir sosyal medyadan paylaştı! Murat Ongun'a sordu

Cüneyt Özdemir sosyal medyadan paylaştı! Murat Ongun'a sordu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kar etkisi altında kalan İstanbul'da eleştirilerin hedefinde olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a ulaştığını yazdı. Özdemir, Ongun'a yurt dışında olup olmadığını sordu.

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Vatandaşları trollük yapmakla suçlayıp sahada mücadele ettiklerini ileri süren Murat Ongun'un söz konusu paylaşımı büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir, Murat Ongun ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Murat Ongun'a "Yurt dışında mısınız?" ve "Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi?" sorularını yönelten Cüneyt Özdemir aldığı cevapları sosyal medya hesabından paylaştı.

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