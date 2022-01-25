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Türkiye 25 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 25 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 418 bin 427 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 141 milyon 098 bin 118'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Ocak 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 427 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 76 bin 341 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 82 bin 203 oldu.

Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.

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