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Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol tekrar ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Yol tekrar ulaşıma kapandı

MUĞLA-Denizli kara yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tekrar ulaşım sağlanamıyor.

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Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi ve bazı araçlar yolda kaldı. Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermiyor. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücüler ile polis ve jandarma ekiplerine kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Bazı polis ekiplerinin kendilerine verilen kumanyaları yolda kalan sürücülerle paylaştığı görüldü.

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