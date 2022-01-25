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Kar yağışında ilk ölüm Amasya'dan geldi! Orman yolunda donarak can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kar yağışında ilk ölüm Amasya'dan geldi! Orman yolunda donarak can verdi

AMASYA'nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada 3 gün mahsur kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

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Taşova Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri, Amasya İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli personel Yusuf Özkan’ın (34) kardan yolları kapandığı için Sepetli Köyü Yaylası'nda mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 2 gün süren arama çalışmayla yol açıldı fakat yaylada mahsur olan Yusuf Özkan’a ulaşamadı. 34 yaşındaki iki çocuk babası Özkan, yayladan kendi imkanlarıyla orman yolunu kullanarak inmeye çalıştığı, soğuk havanın etkisi ve yağan karla birlikte yayla evinden 8 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda donarak öldüğü belirlendi.

24 Ocak Pazartesi günü İlçe Özel İdare ekiplerinin yolları açması ile traktörlerle arama çalışmasına katılan köylüler gecenin ilerleyen saatlerinde Yusuf Özkan’ın cansız bedenine ulaştı. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bir personelimizin çocuğu, cuma günü akşam yaylada kalmak ve 2 gün dinlemek üzere ailenin ifadesiyle yayladaki evine gidiyor. Yoğun karla beraber çocuğa bir türlü ulaşılamıyor ama diğer taraftan da aile, yaylaya bağlantılı olabilecek yakın bir noktadan kendi imkanlarıyla yaylaya ulaşıyor. Yayla evinde çocuğun olmadığını fark ettikten sonra da yayladan aşağıya izi takip ederek, köy istikametine doğru 8 ya da 9 kilometrelik istikamette bu gencimizin hayatını kaybettiği fark ediliyor, bulunuyor” dedi. Yusuf Özkan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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