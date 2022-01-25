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Anadolu ve Trakya yönünden İstanbul'a girişler için son dakika kararı

Anadolu ve Trakya yönünden İstanbul'a girişler için son dakika kararı

İSTANBUL'un yoğun kar altında kalmasından dolayı getirilen kısıtlamalar son dakika kararıyla kaldırılmaya başlandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul için giriş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu: "Değerli İstanbullular, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır."

Vali Yerlikaya yollarda kalan araçlar için de kaldırılması çağrısı yaptı. Yerlikaya "Kıymetli İstanbullular, İlimizde kar yağışıyla mücadelemiz devam ediyor. Çalışmalarımızın hızla tamamlanabilmesi için Otoyol ve D-100’de park edilen araçların kaldırılması gerekmektedir. Araçlarımızı hemen bulundukları yerden kaldıralım. Lütfen bize yardımcı olun" dedi.

Kapalı yol kalmadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından, İstanbul'da KGM ağındaki yolların son durumuna ilişkin bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır"

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