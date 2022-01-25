Bankalar bugün kaçta kapanacak erken mi kapanacak?

Bastıran kar yağışı İstanbul'u esir aldı, hayat durma noktasına geldi. Ulaşımda aksaklıklar zaman zaman iptaller yaşandı. Bugün, yani 25 Ocak salı günü bankalar açık mı, bankalar kaça kadar açık araştırması başladı. İşte 25 Ocak banka açılış-kapanış saatleri

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İSTANBUL'u esir alan beyaz örtü hayatı durma noktasına getirdi, ulaşım sekteye uğradı. Birçok vatandaş ise bugün bankalar saat kaça kadar açık, bankalar kaçta açılacak ne zaman kapanacak araştırması başladı. Peki bugün ve yarın bankalar açık olacak mı?

AVM, market bugün açık mı: İstanbul’da olumsuz hava koşulları hayatı durma noktasına getirdi yüzlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. AVM ve marketlerde işleri olan, alışveriş yapacak vatandaşlar araştırma yaparken, konuyla ilgili olarak bir kısıtlama getirilmedi.

Banka, adliye, noter bugün açık mı: Bankalar, adliyeler, noterler kamu kurumları arasında yer alıyor. Bu kurumların çalışma saatlerine ilişkin yeni bir uygulama hayata geçirilmedi. Ancak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Buna göre, bankalar, adliyeler ve noterlerin sınırlı sayıda personel ile hizmet vereceği düşünülüyor