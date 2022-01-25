CHP'li iş adamı 15 yaşındaki kızı taciz etti: Mastürbasyonlu +18 içerikleri rezalet

İSTANBUL CHP Maltepe eski meclis üyesi M.T. 15 yaşındaki arkadaşının kızını tacizden davalık oldu. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dava dosyasına hepsi birbirinden rezil cinsel içerikli mesajları da girdi.

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CHP Maltepe eski Meclis üyesi 48 yaşındaki M.T. isimli iş adamı arkadaşının 15 yaşındaki kızını cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz etti. Küçük kızın ailesi durumu fark edince M.T hakkında dava açtı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi "Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan davayı kabul etti. İş adamı olan M.T'nin küçük kıza yazdığı taciz mesajları da dava dosyasına girdi. 15 yaşındaki kıza 'sen hiç mastürbasyon yaptın mı? Sen sor =18 dahil' diye mesaj atan M.T. küçük kıza 'Sen de bu sene fıstık oldun' diyerek sarkıntılık yaptı.

Evli ve 2 çocuk babası olan M.T'nin Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamesine küçük kıza gönderdiği whatsaap yazışmaları da eklendi. İşte 48 yaşındaki CHP üyesi iş adamının arkadaşının kızı olan 15 yaşındaki çocuğa yazdıkları: