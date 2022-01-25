AKOM'dan son dakika açıklama! İstanbullular 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor

İSTANBUL'da dün özellikle Avrupa yakasında kar esareti yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren sakin ve dondurucu bir hava hakim. AKOM'dan kritik bir uyarı yapıldı. İşte İstanbul için yapılan son açıklama...

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İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı İstanbullulara kabusu yaşattı. Binlerce araç yollarda kaldı işten eve gitmek saatler aldı. Bugün ise soğuk bir hava hakim. Ama sonrası fena olacak. AKOM'dan flaş bir açıklama yapıldı. Özellikle Anadolu yakasına yeniden kuvvetli kar geliyor.

AKOM Meteoroloji mühendisi Cihad Er, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

21 Ocak'ta Marmara soğuk ve yağışlı sistemin altına girdi. Hafta başında kuvvetli kar yağışları devam etti. Gök gürültülü tipili yağış etkili oldu.

Saat 18.00'den sonraya dikkat!

İstanbul'da il geneli için yağışlar mola verdi. Akşam saatleri itibaren Karadeniz'e kıyı ve Anadolu yakası için yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak. Çatalca, Beykoz, Sarıyer, Şile taraflarında ve Anadolu yakasının tamamı için akşam 18.00'den sonra yoğun kar yağışı etkili olacak.