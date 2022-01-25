İstanbul'da AVM'ler ile ilgili flaş karar! Kapanış saati erkene çekildi

İTO Başkanı, kar yağışının etkisi altındaki İstanbul’da AVM’lerin saat 18.00’da kapanması yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası bir karar da AVM'ler için alındı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13.00'te açılan AVM'lerin 18.00'de kapanması konusunda mütabakata varıldığını bildirdi.

"Saat 18.00'de kapanması tavsiye edildi"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" dedi.