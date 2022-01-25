İstanbul için son dakika 6 karar! Yarın memurlar izinli üniversiteler tatil edildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamasıyla kamu personelinin idari izinleri ve üniversiteler de dahil 6 yeni karar duyurdu. Kar yağışı nedeniyle felç olan İstanbul'da memurlar ve öğrenciler için yeni kararlar var. İstanbul'a giriş çıkışlar belirsiz tarihe kadar kapatıldı.

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İSTANBUL için karla mücadelede son dakika 6 yeni karar duyuruldu. Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı aşağıdaki konularda aldığımız yeni tedbirlerimiz: İdari izinler, Malul,Engelli ve Hamileler, Üniversiteler, İstanbul yönüne seyahat eden araçlar, Otogarlar." diyerek kararları açıkladı.

Alınan tedbirler şöyle,

- Güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur işçi ve diğer personelin 26 Ocak idari izinli sayılmasına

-Kamuda çalışan malul engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak'ta izinli sayılmasına

-Esenler Harem ve cep otogarlarının çıkışlarının 26 Ocak saat 09.00'a kadar durdurulmasına

-İstanbul'da yükseköğrenime 31 Ocak'a kadar ara verilmiştir

-Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-27-28 Ocak eğitime ara verilmesine

-Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a girişlere ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir.