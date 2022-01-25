BIST 1.920
DOLAR 13,53
EURO 15,27
ALTIN 799,92
HABER /  GÜNCEL

İlave tediye ödeme tarihleri ne zaman taşeron işçi ödemesi

İlave tediye ödeme tarihleri ne zaman taşeron işçi ödemesi

Asgari ücret zammı ve memur maaşlarının netleşmesinin ardından kamu işçileri ve taşeron işçiler işçiye ödenecek tediye ödemelerini araştırmaya başladı. Peki, taşeron işçi 2022 İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri kimlere verilir?

Abone ol

Çalışanlara yapılan zamların ardından işçiler tediye ödemeleri 2022 ne zaman olacak araştırması başladı. 2022 yılı içinde taksitle yatırılacak olan tediye ikramiyeleri ne zaman yatırılacak, 2022 tediye ödeme tarihleri. Kimler, hangi işçiler tediye ikramiyesi alacak?

İlave tediye ödemeleri ne zaman: Yüzbinlerce kamu işçisine ikramiye (ilave tediye) ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu. İlk ödeme 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Tediye ne demek: Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor.

Tediye ödemeleri, kimlere ne kadar verilecek:

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.

İkramiyenin son taksiti 17 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılacak. 13 günlük ödeme yapılacak.

Kamu işçilerine her sene verilen ikramiye; yol, fazla mesai ve yemek gibi ilave ödemeler olmadan hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor.

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor.

İşçiler bu senenin ilk yarısında 2 taksit şeklinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de (13 günlük) Temmuz'da hesaplara yatırıldı.

Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre; 17 Aralık itibarıyla ödenecek. işçilerin ikramiye ödemeleri maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 Türk lirası verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul için son dakika 6 karar! Yarın memurlar izinli üniversiteler tatil edildi
İstanbul için son dakika 6 karar! Yarın memurlar izinli üniversiteler tatil edildi
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
FED kararı yarın saat 21.00'de açıklanıyor dolar ve altın kaç lira olur uzman görüşü
FED kararı yarın saat 21.00'de açıklanıyor dolar ve altın kaç lira olur uzman görüşü
Bakan Nureddin Nebati açıkladı! Bazı vergi ve beyannamelerin ödeme süreleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Bakan Nureddin Nebati açıkladı! Bazı vergi ve beyannamelerin ödeme süreleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı
İstanbul'da marmaray perşembeye kadar ücretsiz metro saat 02.00'a kadar çalışacak
İstanbul'da marmaray perşembeye kadar ücretsiz metro saat 02.00'a kadar çalışacak
Solomon Adaları ilk Kovid-19 kaynaklı ölümleri bildirdi
Solomon Adaları ilk Kovid-19 kaynaklı ölümleri bildirdi
AKOM'dan son dakika açıklama! İstanbullular 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor
AKOM'dan son dakika açıklama! İstanbullular 18.00'de yeniden kuvvetli kar geliyor
Meriç Acemi kimdir kaç yaşında kiminle evli? Meriç Acemi ve eşi ve oğlu
Meriç Acemi kimdir kaç yaşında kiminle evli? Meriç Acemi ve eşi ve oğlu
İstanbul son dakika haberleri! Saat 13.00 yasağı için yeni karar arabalara izin
İstanbul son dakika haberleri! Saat 13.00 yasağı için yeni karar arabalara izin
Ayberk Pekcan kimdir aslen nereli neden öldü? Ayberk Pekcan ne kanseriydi?
Ayberk Pekcan kimdir aslen nereli neden öldü? Ayberk Pekcan ne kanseriydi?