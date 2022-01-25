Meriç Acemi kimdir kaç yaşında kiminle evli? Meriç Acemi ve eşi ve oğlu

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın sekreter Yasemin'i hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. 41 yaşında olan ve şu sıralar anneliğin tadını çıkaran Meriç Acemi; Aşk 101, Kiralık Aşk gibi fenomen dizilerin senaristiymiş. Peki Meriç Acemi kaÇ yaşında, eşi kimdir? Meriç Acemi hangi dizilerin senaristiydi?

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Fıs Fıs İsmail"in sekreterliğini yapan Yasemin karakterini canlandıran Meriç Acemi'nin aslında yıllardır popüler dizilerin senaristliğini yaptığı ortaya çıktı. Yıllar önce oynadığı Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Meriç Acemi Birçok ünlü dizinin senaristliğini üstlendi. Bu yapımların hemen hepsi döneminin çok izlenen dizileri. Peki Meriç Acemi kaÇ yaşında, eşi kimdir? Meriç Acemi hangi dizilerin senaristiydi?

Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Meriç Acemi'nin aslında yıllardır senaristlik yaptığı ortaya çıktı.

Evli olan Meriç Acemi'nin bir oğlu var.

Aşk Ekmek Hayaller, Mihrap Yerinde dizileriyle senaristliğe başlayan Acemi, başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci'nin paylaştığı başarılı yaz dizisi Kiralık Aşk'ın senaryosunu kaleme aldı.

2017 yılında da yayınlandığı dönemde gündemden düşmeyen hikayesiyle izleyenleri ekrana kilitleyen Ufak Tefek Cinayetler'in de senaristliğini üstlendi.

Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın başrolü paylaştığı Show TV dizisi Cam Tavanların da senaryosunu Meriç Acemi yazdı.

Sadece televizyon değil, dijitale de el atmış kendisi. 2020'de Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Aşk 101'in senaryosu da Acemi'ye ait.

Murat Dişli ile birlikte kaleme aldıkları 1 Erkek 1 Kadın sayesinde 2013 Antalya Televizyon Ödüllerinde ödül aldı.



Acemi'nin senaryosunu kaleme aldığı diğer projeler de şöyle:

İntikam, Çanakkale Çocukları, Muck, Canımın İçi, Uygun Adım Aşk, Kahve Bahane, Açık Mutfak, Aile Saadeti, 1 Kadın 1 Erkek, Kız Takımı Kız Takımı, Goncakaranfil, Zeliha'nın Gözleri, Emret Komutanım

Meriç Acemi kimdir: Senaryo yazarı, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan 4 Haziran 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Esas adı Meriç Taşçıoğlu'dur. Galatasaray Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği, London School of Arts Robert McKee's Story mezunudur.