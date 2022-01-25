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İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti! Haramidere terk edilen araçlarla doldu

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti! Haramidere terk edilen araçlarla doldu

 İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Haramidere Rampası'nda sürücüler otomobillerini D-100 karayoluna bıraktı. D-100 Edirne istikametinde terkedilen araçlar yüzünden ulaşım tek şeritten sağlanabiliyor. D-100 karayolundaki beyaz esaret havadan görüntüledi.

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü. Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. Haramidere'de terk edilen araçlar havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt’a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.  

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