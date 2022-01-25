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Sakarya'da bir vatandaş kardan adamlarla cemaat olup kardan cenazenin namazını kıldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da bir vatandaş kardan adamlarla cemaat olup kardan cenazenin namazını kıldırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kar yağışı sonrasında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Kardan yaptığı cemaati fotoğraflayarak sosyal medyaya yükledi.

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Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde kar yağışı sonrasında bir vatandaş, cami bahçesinde kardan adamlar ile cemaat oluşturdu.

Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan vatandaş, fotoğrafladığı o anlar sosyal medya hesabından paylaştı. Kardan yapmış olduğu hoca, cemaat ve cenazeyi görenler ise şaşırdı.

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