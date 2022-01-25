CHP ve İYİ Parti'de Ali Babacan rahatsızlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi konusunda programı DEVA Partili Ali Babacan'ın hazırladığını açıklaması CHP ve İYİ Parti çevrelerinde rahatsızlığa sebep oldu.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik program konusunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ön plana çıkarmasının iki açıdan rahatsızlığa neden olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumu analiz eden Selvi "Bu tabloyu en iyi Kılıçdaroğlu biliyor. O nedenle farklı bir model oluşturmanın peşinde. Bakalım ne yapacak. Eğer Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını planlıyorsa işi daha da zor." dedi.

Selvi, "Kılıçdaroğlu formül arayışında" başlıklı yazısına şöyle devam etti:

1-Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Millet İttifakı iktidar olursa ekonomi yönetiminin Ali Babacan’da olacağı şeklinde anlaşıldı. CHP ve İYİ Parti’deki ekonomi yönetimleri bu durumdan rahatsız oldu.

2- CHP’nin ekonomi yönetimi tüm eleştirilerini AK Parti döneminin ekonomi politikaları üzerine kurdu. Bu durumda ekonomi yönetimi, “İktidar olursanız Ali Babacan’ın ekonomi politikalarını sürdürecekseniz, bizi niye aldatıyorsunuz” sorusuyla karşı karşıya kaldı. Yerinde bir soru değil mi?"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "İttifakı eşit partiler olarak yeniden kuralım. Meclis’te temsil edilebilmemiz için bir formül geliştirilsin." önerileri olduğunu söyleyen Selvi, bu konunun CHP'de rahatsızlık yarattığını söyledi.

Selvi, "Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun önerisinde olduğu gibi Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden 20’şer kişiyi milletvekili seçilecek yerlerden CHP listelerine alırsa ne olacak? Dün görüştüğüm bir CHP’li, 'O zaman CHP’ye kaç milletvekili kalacak?' diye soruyordu. CHP’dekiler de milletvekili olmak için siyaset yapıyor. Bu seçimlerde kazanma umutları daha yüksek. Eğer 60 milletvekili merkez sağ ve milli görüş kökenli partilere verilirse CHP’liler listelerde nerede yer alacaklar? Siyasette kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz." ifadesini kullandı.