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 ABD Başkanı Joe Biden'dan küfür ettiği muhabire özür telefonu

 ABD Başkanı Joe Biden'dan küfür ettiği muhabire özür telefonu

 ABD Başkanı Joe Biden büyük bir skandala imza attı. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Biden, Fox News Muhabiri Peter Doocy'e küfür etti. Kaynaklar sonrasında Biden'in söylediği sözler için kendisinden özür dilediğini bildirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısını sonunda bir gazeteciye küfür etti. Fotoğraf çekiminin gerçekleştiği basın toplantısında FOX News Muhabiri Peter Doocy’nin “Orta vadede yükselen enflasyon üzerinde siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna Joe Biden küfürle yanıt verdi. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Joe Biden, “Aptal or…spu çocuğu” ifadelerini kullandı.

Amerikan basınına değerlendirmede bulunan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın söz konusu olayın ardından Doocy'i aradığını ve özür dilediğini belirtti.

Doocy ise Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılarak, Biden'ın kendisini aradığını ve "Bu kişisel bir şey değil dostum." dediğini belirtti.

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Doocy, Hannity'nin "Biden özür diledi mi?" sorusu üzerine, "Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok." yanıtını verdi.

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