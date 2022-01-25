Devamı gelecek İstanbul Sakarya Kocaeli için Meteoroloji ve Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı!
İSTANBUL yoğun kar yağışıyla felç olurken Meteorolojiden Sakarya, Kocaeli ve Yalova için alarm geldi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de yeni hava durumunu açıkladı. Meteorolojiden de arka arkaya son dakika uyarılar geldi işte son tahminler:
TÜRKİYE hafta sonunda Balkanlar üzerinden pazartesi günü ise Karadeniz üzerinden kar yağışı ile kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için yine kar uyarısı geldi. Son dakika uyarısında bu kez Kocaeli, Yalova ve Sakarya bulunuyor. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bu illeri vuracak 20 cm kar yağacak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de İstanbul için son hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul da kar yağışı henüz bitmedi bu akşam bir kez daha vuracak. İşte meteoroloji ve uzmanların son tahminleri:
Meteoroloji 3 ili uyardı: İstanbul'u kilitleyen kar yağışı bu kez komşu illeri felç edecek. Yola çıkacak olanlar için meteoroloji sitesinden son dakika uyarısı geçti. Meteoroloji uyarısında "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (10-20 cm yüksek kesimlerde 20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışları beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Meteorolojinin sitesinden Malatya, Kilis, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman için de kuvvetli kar uyarısı geldi. Meteoroloji Yapılan salı akşamı itibariyle Gaziantep il geneli ile Kilis’in kuzeyinde görülecek olan kar yağışlarının yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli (10 ila 25 cm) olması beklendiğini duyurdu. Meteoroloji salı akşamı Malatya ve Adıyaman çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının Malatya il geneli ile Adıyaman’ın kuzeyinde yoğun (20 ila 50 cm) olması beklendiğini de bildirdi.
İstanbul için gece uyarısı : İstanbul'da kepenk indiren kar yağışı henüz bitmiş değil. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında kalmaya devam ederken akşam saatlerinden itibaren yeniden kar bastıracak. Kar yağışı gece saatlerinde hayli yoğunlaşacak. Kar yağışı çarşamba ve perşembe günü de aralıklarla devam edecek. Meteoroloji uzmanlarından da yeni tahminler geldi.