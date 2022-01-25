Devamı gelecek İstanbul Sakarya Kocaeli için Meteoroloji ve Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı!

TÜRKİYE hafta sonunda Balkanlar üzerinden pazartesi günü ise Karadeniz üzerinden kar yağışı ile kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için yine kar uyarısı geldi. Son dakika uyarısında bu kez Kocaeli, Yalova ve Sakarya bulunuyor. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bu illeri vuracak 20 cm kar yağacak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de İstanbul için son hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul da kar yağışı henüz bitmedi bu akşam bir kez daha vuracak. İşte meteoroloji ve uzmanların son tahminleri: