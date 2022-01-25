AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: İstanbullu aymazlığı unutmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatı felç eden kar yağışında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" dedi.

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Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İBB'nin kar yağışı için yeterli önlemi almadığını savunarak tepki gösterdi.

Kabaktepe paylaşımında, "Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi. Bilin ki İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz" ifadelerini kullandı.