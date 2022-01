Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika açıklaması Tartışmalara cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan sıkıntılar için son dakika açıklaması yaptı.

Abone ol

İSTANBUL kar esareti altında kaldı. Ekrem İmamoğlu'ndan son gelen açıklamaya göre kar yağışı 50 santimetreyi buldu. Kar yağışının etkili olacağını söyleyen İmamoğlu, yollarda araçları kalanların araçlarını alabilmesi için müsade edileceğini açıkladı.

İmamoğlu şunları söyledi:

-Dün yoğun bir kar yağışını yaşadık. 18.00 sonrası özellikle batı tarafı Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü tarafında çok yoğun etkisini gösterdi. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre 8 saatte 60 kilo yağdığını görüyoruz. Yağmur ölçüsüyle ifade ediyorum. Normalde 24 saatte 50 kilo yağmur yağdığında çok yoğun bir yağıştır. 80 santimetreyi bulan yerler var. Şehrin genelinde 30-50 cm aralığında oluşmuştur.



-Kar yağışının yoğun bir şekilde devam etme ihtimali yüksek. Yapılan tüm uyarılara vatandaşlarımıza uymasını bekliyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var halkımıza hatırlatmak isteriz. Araçların dışarı çıkmaması konusunda uyarıları var, araç giriş çıkışı kısıtlamaları var. Ayrıca TEM otoyolu D-100 karayolunda araçları kalanların araçlarını almasına müsade edilecektir.

Birbirinin açığına bakan değil katkı sunma çabasında olmalıyız

-Yoğun sorun yaşanan noktalar oldu. Tartışma konusu var. İBB ya da kamu kuruluşları ile ilgili bazı hususlar öne çıkarılıyor. Bizim burada ortak bir biçimde birbirinin açığına bakan değil birbirine katkı sunan anlayışla İstanbullu'nun hayatını kolaylaştırma çabasında olmalıyız. Biz İBB olarak TEM Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya, aynı şekilde onların da bize sunduğu katkılarla sıkıntıyı aza indirme çabası vardır. D100 yoğun bir bölge. Uzun saatler uğraş verdiğimizi belirtmek isterim. Saat 12 itibarıyla açılmamış bölge kalmadı. Beylikdüzü TÜYAP Hadımköy bölgesinde açma işlemleri devam etmektedir. Bunun dışında akış sağlanmıştır.

İstanbul'da sorumluluk haritası var

-İstanbul’un bir sorumluluk haritası var, birilerine dönük ok fırlatmayı isteyen anlayışları görmüyoruz bile Bütün kamu kurum kuruluşunun, her emekçinin alınterine sağlık. Sayın Valimize teşekkür ediyorum, her an telefonun ucunda oldu. Sürekli irtibatta olduk. Günün sonunda çok yoğun bu denli kar yağışından yine de mağdur olan vatandaşlarımızın bilerek ve onlardan özür dileyerek, yoğunluğu azalttığımızı dile getirelim.