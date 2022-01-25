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Cumhurbaşkanlığı karın bilançosunu duyurdu! Kapalı yollara dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı karın bilançosunu duyurdu! Kapalı yollara dikkat

Kar yağışı tüm yurdu ekisi altına aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar koşullarından dolayı kapanan yolları açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığını, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğunu bildirdi.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devletin olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AFAD verilerine göre, ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edildiği ifade edilen açıklamada, 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı bilgisi verildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı halihazırda 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı kaydedilen açıklamada, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, 6 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığı, İstanbul ve Adıyaman havaalanlarının da uçuşa kapatıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir." ifadesi kullanıldı.

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