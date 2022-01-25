İstanbullu yolda kaldı! Trafik yoğunluğu düşmüyor

İstanbul'da önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik felç oldu. İBB karla mücadelede sınıfta kalırken trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 95'lere kadar yükseldi.

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İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkisini daha da artıran kar yağışı nedeniyle kentin büyük bir bölümünde trafik kilitlendi, araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını yolda bırakıp evlerine yürüyerek gitti. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine çıkarken, toplu ulaşımda da ciddi bir insan yoğunluğu yaşandı.

Yurt genelinde günlerdir etkili olan kar yağışı hafta sonu itibariyle İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. Metoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının bugün daha da etkili olacağını bildirirken, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış megakenti esir aldı.

Vatandaşlar araçlarını terk edip yürüdü

Kent genelindeki birçok bölgede kar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Uyarılara rağmen önlemlerin alınmadığı İstanbul'da onlarca araç yolda kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarının kontaklarını kapatıp, yürüyerek evlerine gitmeyi tercih etti.

Saat 01.00 trafik yoğunluğu %81

İBB'den üst üste karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü ve büyük sorunların yaşanmadığı belirtilse de saat 01.00'da trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak açıklandı.