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Trabzonspor, Enis Destan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Enis Destan'ı KAP'a bildirdi

Bordo-mavililer, Enis Destan'ı transfer ettiğini KAP'a bildirerek, detaylar aktarıldı.

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Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili kulüp, transferin 600 bin euro karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Enis Destan'ın, Kulübümüze transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, taksitler halinde toplam 600.000.-EUR + KDV ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Enis Destan'ın maaşı
Trabzonspor Kulübü, Enis Destan'ın alacağı maaşı da açıkladı;

"Profesyonel futbolcu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.250.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret,

2024/25 futbol sezonu için 3.250.000.-TL garanti ücret,

2025/26 futbol sezonu için 3.500.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

"Çok büyük bir camia"
Enis Destan, hava limanında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun." demişti.

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya izlediğini ifade eden genç forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız." şeklinde konuşmuştu.

Trabzonspor'un 5. transferi
Trabzonspor daha önce Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Enis Destan, bordo-mavililerin 5. transferi oldu.

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